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Как неваляшки согласились. Кадыров о химатаке в Сирии
Западные страны наносят удары по позициям сирийской армии с нарушением международных норм, однако обвиняют Россию и Башара Асада «во всех смертных грехах». С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Его слова передает телеканал Russia Today.
«Мы видим отношение западной стороны. Они бомбят правительственные войска и ни с кем не согласовывают и нарушают все правила международные. И потом опять же обвиняют Россию. Недоказанная химическая атака, обвинили Асада (президента Сирии Башара Асада – прим. Рамблер/новости) во всех грехах и обстреляли военных. Предоставьте, если у вас информация, доказательства», — заявил Кадыров.
По мнению Кадырова, западная коалиция хочет реализовать в Сирии такой же сценарий, что был разыгран в Египте и Ливии.
«Как они в своё время убили Саддама Хусейна, как они хотели разрушить Египет, как они разрушили Ливию, то же самое без совести, без чести делают свои дела и весь мир, все молчат, ни слова не говорят», — подчеркнул Кадыров.
«Где демократия? Где правозащитники? Где Европарламент, ЕС, ОБСЕ? Америка сказала - значит, все как неваляшки согласились и поехали дальше», — добавил Кадыров.
7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Обстрел унес жизни как минимум семи человек. Белым дом назвал удар «ответной мерой» на химическую атаку в провинции Идлиб, унесшей жизни не менее 89 человек. Вашингтон возложил ответственность за применение запрещенного вооружения на Дамаск. В Москве обстрел сирийской авиабазы назвали нападением на суверенное государство под надуманным предлогом.
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