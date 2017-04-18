Как неваляшки согласились. Кадыров о химатаке в Сирии

«Мы видим отношение западной стороны. Они бомбят правительственные войска и ни с кем не согласовывают и нарушают все правила международные. И потом опять же обвиняют Россию. Недоказанная химическая атака, обвинили Асада (президента Сирии Башара Асада – прим. Рамблер/новости) во всех грехах и обстреляли военных. Предоставьте, если у вас информация, доказательства», — заявил Кадыров.

По мнению Кадырова, западная коалиция хочет реализовать в Сирии такой же сценарий, что был разыгран в Египте и Ливии.

«Как они в своё время убили Саддама Хусейна, как они хотели разрушить Египет, как они разрушили Ливию, то же самое без совести, без чести делают свои дела и весь мир, все молчат, ни слова не говорят», — подчеркнул Кадыров.

ЕС, «Где демократия? Где правозащитники? Где Европарламент ОБСЕ ? Америка сказала - значит, все как неваляшки согласились и поехали дальше», — добавил Кадыров.

7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Обстрел унес жизни как минимум семи человек. Белым дом назвал удар «ответной мерой» на химическую атаку в провинции Идлиб, унесшей жизни не менее 89 человек. Вашингтон возложил ответственность за применение запрещенного вооружения на Дамаск. В Москве обстрел сирийской авиабазы назвали нападением на суверенное государство под надуманным предлогом.