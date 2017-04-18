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СМИ сообщили о гибели в Сирии двоих российских контрактников
Информационное агентство Reuters сообщает, что в Сирии погибли еще двое российских контрактников - Алексей Сафонов и Владимир Плутинский.
Сообщается, что 41-летний Сафонов погиб в середине марта. 46-летний Плутинский, по информации агентства, был убит под Пальмирой.
На данный момент нет официального подтверждения о гибели двоих российских контрактников.
Агентство также сообщило о гибели Михаила Нефедова, о чем ранее рассказала группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).
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