СМИ сообщили о гибели в Сирии двоих российских контрактников

Информационное агентство Reuters сообщает, что в Сирии погибли еще двое российских контрактников - Алексей Сафонов и Владимир Плутинский.

Сообщается, что 41-летний Сафонов погиб в середине марта. 46-летний Плутинский, по информации агентства, был убит под Пальмирой.

На данный момент нет официального подтверждения о гибели двоих российских контрактников.