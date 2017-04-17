Эксперты РАНХиГС оценили ущерб России от «помидорной войны» с Турцией в $1,5 млрд

Эксперты РАНХиГС оценили ущерб России от «помидорной войны» с Турцией и пришли к выводу, что для России он может быть более болезненным.Торговая война из-за ограничения Россией импорта турецких помидоров создала проблемы для российского экспорта зерна и другой сельхозпродукции на сумму от $1,3 до $1,5 млрд и вынудила потребителей покупать помидоры по завышенным в несколько раз ценам. Такие выводы приводятся в мониторинге экономической ситуации в России за апрель, подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ.

Эксперты указывают, что «помидорная война» привела к нескольким последствиям. «Эта "война" освободила нишу в России для местных производителей помидоров и огурцов емкостью $0,5 млрд, но создала проблемы для российского экспорта зерна, растительного масла, отходов пищевой промышленности на корм в Турцию в размере $1,3–1,5 млрд», — говорится в докладе.

После введения Россией с 1 января 2016 года ограничения на ввоз ряда продуктов из Турции, под запрет попало примерно 60% импортировавшегося в РФ продовольствия, в частности, такие овощи, как огурцы и томаты. По оценкам экономистов РАНХиГС, были запрещены продукты, стоимость импорта которых оценивалась в $1,8 млрд. Но Турция смогла переориентировать потоки помидоров и потеряла только 10% экспорта. При этом экспорт помидоров из Турции в страны, которые имеют с Россией особые торговые режимы вырос в 2016 году по сравнению с предыдущим многократно: Белоруссию — в 7,3 раза, в Казахстан — в 12,2 раза, в Азербайджан — в 54,1 раза.

Впоследствии список запрещенных продуктов сокращался: сначала на российский рынок вернулись цитрусовые, косточковые, затем – лук, цветная капуста, гвоздики и брокколи. Но под запретом по-прежнему остаются турецкие томаты и ряд других важных статей турецкого экспорта. Турция настойчиво просила отменить запрет, но Минсельхоз России отклонил эту просьбу, основываясь на том, что в 2016 году государство профинансировало поддержку овощеводства закрытого грунта, внеся этот пункт в госпрограмму поддержки сельского хозяйства.

С 15 марта Турция отменила беспошлинный ввоз для ряда российской сельхозпродукции. Теперь пошлина на ввоз российской пшеницы и кукурузы составляет 130%, риса – 45%, подсолнечного шрота – 13,5%, а бобовых – 9,7%.

«Турецкий запрет как ответный шаг выглядит для России более болезненным, чем запрет турецких продуктов Россией для Турции», — указывают авторы доклада, поясняя, что Россия является нетто-экспортером продовольствия в Турцию, и на ее долю приходилось от 9,9% до 13,6% экспорта РФ. Россия – не единственный крупный экспортер, географически близкий к Турции, и та без особого труда заменит поставщиков. В частности, поставки зерна и растительного масла может заместить Украина.

Ограничение импорта турецких томатов невыгодно и российским потребителям, указывают эксперты РАНХиГС. На долю турецких томатов приходилось 43% всех импортных томатов в РФ, и они были значительно дешевле овощей из других стран и, тем более, российских томатов. Цена в магазине превышает до 3-х раз цену, по которой томаты ввозят в Россию, а отпускная цена российского тепличного хозяйства значительно превышает среднюю цену ввоза импортных томатов, рассчитанную по всем импортерам. Если бы и сейчас продолжался импорт томатов защищенного грунта из Турции, то их цена была бы ниже, чем поставки в Россию из других стран, отмечают в докладе.

В результате из-за «помидорной войны» Россия принесла в жертву экспорт зерна, масла, отходов масложировой и сахарной промышленности на $1,3–1,5 млрд, судьба которого с точки зрения переориентации на другие рынки не ясна. «Пострадали российские потребители, которые лишились возможности покупать дешевые турецкие помидоры. Выигрыш российской стороны – освобождение для собственного производства ниши стоимостью в $508 млн за счет запрета ввоза турецких томатов и огурцов. Вопрос о том, смогут ли ее занять российские производители с ценой, удовлетворяющей покупателя, остается открытым», — резюмировали в РАНХиГС.