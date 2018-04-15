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Железняк рассказал о встрече российских парламентариев с Асадом
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Железняк рассказал о встрече российских парламентариев с Асадом
РИА Новости
19 часов назад
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РИА Новости
АСАД ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТОЗВАЛСЯ О РУССКОМ ОРУЖИИ И ОТМЕТИЛ ЕГО ПРЕВОСХОДСТВО НАД ЗАПАДНЫМ — ЖЕЛЕЗНЯК
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