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Железняк рассказал о встрече российских парламентариев с Асадом
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Железняк рассказал о встрече российских парламентариев с Асадом 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
АСАД ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТОЗВАЛСЯ О РУССКОМ ОРУЖИИ И ОТМЕТИЛ ЕГО ПРЕВОСХОДСТВО НАД ЗАПАДНЫМ — ЖЕЛЕЗНЯК
РИА НОВОСТИ
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