Welt: министр обороны Германии намерена отправить бундесвер в Сирию

Немецкая армия может появиться в Сирии. Силы Бундесвера могут быть развернуты в регионе согласно мандату ООН , заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию «Welt»

Министр обороны призвала к прекращению гражданской войны в Сирии и введению в страну миротворческого контингента, в том числе вооруженных сил ФРГ.

«Сирийский народ должен быть защищен под эгидой Организации Объединенных Наций. В этот процесс должны быть вовлечены все государства, которые сейчас преследуют свои интересы в Сирии и регионе. В такой миротворческой миссии, возможно, придется участвовать и Европе, в том числе будет востребована Германия», — сказала Урсула фон дер Ляйен».

Однако, по ее словам, сначала необходимо найти политическое решение конфликта. В частности, к соглашению должны прийти Россия и США.