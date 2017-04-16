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Welt: министр обороны Германии намерена отправить бундесвер в Сирию
Немецкая армия может появиться в Сирии. Силы Бундесвера могут быть развернуты в регионе согласно мандату ООН, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию «Welt».
Министр обороны призвала к прекращению гражданской войны в Сирии и введению в страну миротворческого контингента, в том числе вооруженных сил ФРГ.
«Сирийский народ должен быть защищен под эгидой Организации Объединенных Наций. В этот процесс должны быть вовлечены все государства, которые сейчас преследуют свои интересы в Сирии и регионе. В такой миротворческой миссии, возможно, придется участвовать и Европе, в том числе будет востребована Германия», — сказала Урсула фон дер Ляйен».
Однако, по ее словам, сначала необходимо найти политическое решение конфликта. В частности, к соглашению должны прийти Россия и США.
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