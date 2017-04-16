Афганистан просит у России поддержки в снабжении и обучении армии и полиции

Афганистан обратился к России с просьбой обеспечить помощь в снабжении, обслуживании и обучении армии и полиции страны. Об этом заявил корреспонденту ТАСС директор департамента по вопросам политики и стратегического планирования МИД Афганистана Мухаммед Ашраф Хайдари, возглавлявший делегацию страны на региональных консультациях в Москве 14 апреля.

"Мы обсуждали этот вопрос в Министерстве иностранных дел РФ и обратились с просьбой рассмотреть возможность обеспечения сервисной поддержки в Афганистане, а также материального снабжения и подготовки кадров для афганской армии и полиции", - сказал он.

По словам Хайдари, Афганистан ожидает ответа на данное обращение позднее.

Особое внимание Хайдари обратил на вопрос обслуживания вертолетов российского производства, состоящих на вооружении армии Афганистана. "Мы обратились к России с просьбой обеспечить сервисное обслуживание для воздушных судов, вертолетов российского производства в Афганистане", - сказал он.

Проблема санкций

Глава делегации Афганистана отметил, что на сотрудничестве с Россией в военно-технической сфере негативно сказались западные санкции. "Санкции, наложенные на Россию, повлияли на поддержку, которую оказывала Россия в области сервисного обслуживания российской техники, особенно вертолетов, - сказал он. - Поэтому мы хотели бы видеть разрешение сложностей в отношениях между Россией и США и приветствуем заявления, прозвучавшие с обеих сторон по итогам встречи между главами внешнеполитических ведомств двух стран Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном".