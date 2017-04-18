Эрдоган: я могу умереть в любой момент

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что результаты референдума, увеличивающие его полномочия, не делают его диктатором, передает CNN.

Эрдоган напомнил, что он не вечный.

"Я действительно смертный, я могу умереть в любое время", - сказал он.

Эрдоган добавил, что его целью является улучшение политической системы Турции.

Ранее один из пользователей "Википедии" отредактировал должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав его "диктатором" после оглашения результатов конституционного референдума.

Также сообщалось, что жители нескольких районов Стамбула вышли на акции протеста после референдума по внесению изменений в конституцию.