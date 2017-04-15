Чавушоглу назвал недугом вмешательство Запада во внутренние дела России Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ряд западных стран "любят вмешиваться во внутренние дела России и Турции и не могут вылечиться от этого недуга". Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам Чавушоглу, "недуг продолжается уже не один год".

"Эта категория государств возомнила себя "начальниками" над остальными", - сказал он на встрече с представителями русской общины провинции Анталья.

Глава МИД Турции заявил, что Европу "беспокоит сближение Турции и России".

Также он заявил, что Анкара намерена укреплять сотрудничество с Россией в "вопросе борьбы с проявлениями терроризма".

"Специалисты двух стран начали чаще проводить встречи", - сказал он.