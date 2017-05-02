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Путин рассказал о целях России в Сирии
Главной задачей России в Сирии является совместное с другими гарантами перемирия, создание условий для прекращения огня и объединения сторон, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщило РИА «Новости». По словам Путина, самое большое влияние на президента Сирии Башара Асада имеет сирийский народ. Однако сирийское общество раздроблено, и задача гарантов перемирия в том, чтобы создать условия для прекращения «взаимного уничтожения» и организации политического взаимодействия всех противоборствующих сил.
Президент заявил, что совместно с турецкими и иранскими партнерами Россия смогла добиться прекращения огня по итогам переговоров в Астане.
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