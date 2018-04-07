CNN узнал, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын 

Представители США и Северной Кореи ведут секретные переговоры в рамках подготовки встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом 7 апреля сообщает CNN со ссылкой на несколько источников в Белом доме. Переговорами по секретным каналам занимается команда из сотрудников ЦРУ во главе с директором ведомства Майком Помпео. Американские и северокорейские разведчики несколько раз связывались с КНДР и даже встречались с северокорейскими разведчиками на территории третьей страны. Представители КНДР настаивают на проведении саммита с участием обоих лидеров в своем столице — Пхеньяне, позиция США по данному вопросу на данный момент неизвестна. Еще одним возможным местом встречи Ким Чен Ына и Трампа называют столицу Монголии Улан-Батор. «Когда место встречи будет определено, будет назначена дата и повестка встречи будет обсуждаться более предметно», — пишет CNN. Однако перед этим глава ЦРУ должен провести переговоры со своим коллегой из КНДР — главой Генерального разведывательного бюро. По данным телеканала, использование каналов американской разведки связано с тем, что Помпео в ближайшее время возглавит Госдепартамент.
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