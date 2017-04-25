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Получающие помощь от США сирийские группировки попали под удары турецких ВВС

Турция нанесла авиаудар по получающим помощь от США сирийским группировкам
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Турецкие ВВС нанесли несколько ударов по позициям сирийских вооруженных группировок и иракских курдов, получающих поддержку со стороны США. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на двух представителей Пентагона.
В результате бомбардировки погибли более тридцати человек, отмечает телеканал. Американские военные, занимающиеся, как правило, подготовкой некоторых вооруженных формирований в Сирии и Ираке, не пострадали.
Когда и где конкретно были нанесены авиаудары, не уточняется.
По данным Fox News, в настоящее время в Сирии находятся около тысячи американских военнослужащих.
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