Асад: Россия не могла предупредить Сирию о ракетном ударе США

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия не могла предупредить САР о ракетном ударе США, поскольку сама узнала о нём за несколько минут или даже после.

«Они не предупредили нас, потому что у них не было на это времени, так как американцы позвонили им, возможно, за несколько минут до удара, или, как говорят некоторые, после удара», — сказал Асад в интервью агентству AFP, текст которого публикует SANA.

Ранее Асад заявил, что нанесением ударов по авиабазе в Сирии США пытались поднять боевой дух террористов. Однако, по его словам, достичь своих целей Вашингтону не удалось.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар ракетами «Томагавк» по правительственной авиабазе в Сирии.