США пригрозили России изоляцией в случае отказа от сделки по Сирии

Россия будет изолирована на международной арене в случае, если не согласится заключить сделку с США по Сирии. С таким заявлением выступил представитель Белого дома Шон Спайсер . Его слова передает РИА Новости

«В данном конкретном случае (если сделки не будет – прим. Рамблер/новости), никаких вопросов, что Россия будет изолирована», - заявил Спайсер.

Свое заявления Спайсер сделал, выступая на пресс-брифинге. Представитель Белого дома отметил, что в случае отказа от сделки Россия поставит себя в один ряд с такими странами, как Сирия, Северная Корея «и другими такими государствами». Госсекретарь Рекс Тиллерсон незадолго до своего визита в Москву заявил, что Кремлю следует выбрать между США и президентом Сирии Башаром Асадом . По словам главы внешнеполитического ведомства, поддержка сирийского лидера не отвечает в долгосрочной перспективе интересам самой России. 11 апреля Тиллерсон прибыл с официальным визитом в Москву, где проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым . Стороны обсудят сирийский кризис, ситуацию на Украине, Северную Корею и Ливию.

Отношения между Россией и США обострились после того, как 7 апреля американские эсминцы нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Обстрел стал ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, унесший жизни 86 человек. По версии американских властей, запрещенное оружие было использовано правительственной армией Сирии, тогда как в Кремле настаивают на проведении расследования инцидента. Действия американских военных в Москве назвали «агрессией против суверенного государства под надуманным предлогом» и отметили, что в связи с ракетным ударом «Россия и США находятся на грани боевых столкновений».