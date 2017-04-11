Турецкие эксперты подтвердили применение в Идлибе зарина

В химической атаке в сирийской провинции Идлиб использовался газ зарин. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг . Об этом сообщает агентство Anadolu

Акдаг сообщил, что к такому выводу турецкие специалисты пришли, проведя анализ крови и мочи пострадавших в атаке сирийцев. 4 апреля сирийский город Хан-Шейхун подвергся химической атаке. В результате инцидента погибли 86 человека, в том числе и 30 детей. Американские власти возлагают ответственность за атаку на правительственные войска. Дамаск отвергает все обвинения в применении запрещенного вооружения. 7 апреля в ответ на химическую атаку США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. В результате обстрела погибли 10 военнослужащих и девять мирных жителей.