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В Совфеде отреагировали на ультиматум Тиллерсона по Сирии
Россия не поддерживает президента Сирии Бараша Асада, а борется с терроризмом. С таким заявлением выступил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Его слова передает портал «Лента.ру».
«Они нам предлагают ложный выбор, мы не вкладываем силы и средства, чтобы отдельный человек с конкретной фамилией мог продолжить там руководить. Мы говорим о том, что тот, кто должен руководить Сирией — это должен быть выбор сирийского народа, что на территории Сирии должен быть мир», — заявил Климов.
По мнению Климова, госсекретарь США Рекс Тиллерсон сделал свое заявление, так как не обладает достаточной информацией, потому что в противном случае «это очень опасный симптом». Сенатор отметил, что Асад пользуется значительной поддержкой у населения арабской республики.
11 апреля Тиллерсон заявил, что России придется выбрать между США и президентом Сирии Башаром Асадом. 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. В результате обстрела погибли 10 военнослужащих и девять мирных жителей. Президент России Владимир Путин назвал атаку агрессией против суверенного государства под надуманным предлогом. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя инцидент, заявил, что «Россия и США находятся на грани боевых столкновений». Химическая атака в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб унесла жизни 86 человек, в том числе и 30 детей. Дамаск отвергает обвинения Вашингтона в причастности к использованию запрещенного оружия.
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