В Совфеде отреагировали на ультиматум Тиллерсона по Сирии

«Они нам предлагают ложный выбор, мы не вкладываем силы и средства, чтобы отдельный человек с конкретной фамилией мог продолжить там руководить. Мы говорим о том, что тот, кто должен руководить Сирией — это должен быть выбор сирийского народа, что на территории Сирии должен быть мир», — заявил Климов.

По мнению Климова, госсекретарь США Рекс Тиллерсон сделал свое заявление, так как не обладает достаточной информацией, потому что в противном случае «это очень опасный симптом». Сенатор отметил, что Асад пользуется значительной поддержкой у населения арабской республики.