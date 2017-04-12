На северо-западе Турции прогремел взрыв

На текстильной фабрике в турецкой провинции Текирдаг произошел взрыв. Об этом сообщает Yeni Akit Gazetesi.

По данным издания, в результате происшествия пострадали 11 сотрудников завода, они госпитализированы. При этом Al Jazeera Turk сообщает о 29 пострадавших. Телеканал уточняет, что причиной взрыва стал «перегрев котла из-за химической реакции».

По предварительным данным, все пострадавшие отравились ядовитым веществом, утечка которого произошла во время взрыва.

На место происшествия выехали пожарные, полиция и медицинские бригады. Сотрудников фабрики эвакуируют.