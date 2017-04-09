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Лидер Ирана назвал ракетный удар США по Сирии «стратегической ошибкой»
Соединенные Штаты совершили «стратегическую ошибку», устроив массированный ракетный обстрел сирийской авиабазы в Хомсе, заявил высший руководитель Ирана Аятолла Али Хаменеи. «США совершили стратегическую ошибку», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Аятолла Али Хаменеи отметил, что действия новой администрации говорят о повторении ошибок своих предшественников, которые, по его словам, создали террористическую группировку «Исламское государство».
Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским президентом Хасаном Роухани, в ходе которых лидеры двух государств отметили недопустимость агрессивных действий США против Сирии.
Напомним, США, безосновательно обвинив Дамаск в химической атаке в Идлибе, нанесли массированный ракетный удар по сирийской базе в провинции Хомс, в результате которой погибли военные САР.
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