Лидер Ирана назвал ракетный удар США по Сирии «стратегической ошибкой»

Соединенные Штаты совершили «стратегическую ошибку», устроив массированный ракетный обстрел сирийской авиабазы в Хомсе, заявил высший руководитель Ирана Аятолла Али Хаменеи . «США совершили стратегическую ошибку», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Аятолла Али Хаменеи отметил, что действия новой администрации говорят о повторении ошибок своих предшественников, которые, по его словам, создали террористическую группировку «Исламское государство»

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским президентом Хасаном Роухани , в ходе которых лидеры двух государств отметили недопустимость агрессивных действий США против Сирии.

Напомним, США, безосновательно обвинив Дамаск в химической атаке в Идлибе, нанесли массированный ракетный удар по сирийской базе в провинции Хомс, в результате которой погибли военные САР.