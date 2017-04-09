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Тиллерсон назвал первостепенную задачу США в Сирии

Тиллерсон назвал первостепенную задачу США в Сирии
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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что приоритеты Вашингтона в Сирии не претерпели изменений. Прежде всего, Штаты стремятся победить террористов, а не свергнуть сирийского лидера Башара Асада.
«Я думаю, что президент совершенно ясно дал понять — прежде всего, мы должны победить ИГ», — сказал Тиллерсон в интервью телеканалу CBS.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о химической атаке в Идлибе изменили его взгляды на Асада и происходящее в Сирии, а конфликт вышел «на новый уровень».
ИГ — террористическая группировка, запрещенная в России.
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