Асад прокомментировал ракетный удар США по сирийскому аэродрому

Башар Асад прокомментировал ракетный удар по сирийской авиабазе, заявив, что США не достигли своей цели.

Асад прокомментировал атаку США в телефонной беседе с президентом Ирана Хасаном Роухани , состоявшейся в воскресенье, передает агентство SANA

Он заявил, что Вашингтон не достиг желаемой цели. По мнению сирийского лидера, атака была предпринята, «чтобы поднять боевой дух поддерживаемых США террористических группировок».

По словам Асада, «сирийский народ и армия намерены искоренить терроризм по всей Сирии».

В свою очередь Роухани выразил решительное осуждение «возмутительной агрессией США» против Сирии.

Иранский лидер отметил, что агрессия является грубым нарушением сирийского суверенитета и всех международных законов и конвенций.

Президент Ирана призвал к мирному разрешению кризиса в Сирии и прекращению кровопролития.