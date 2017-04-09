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РИА Новости

Тиллерсон назвал первостепенную задачу США в Сирии

Тиллерсон назвал первостепенную задачу США в Сирии
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что первостепенной задачей политики Вашингтона в Сирии является не отставка сирийского президента Башара Асада, а ликвидация террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
"Наша первостепенная задача по Сирии на самом деле не изменилась. Я думаю, президент выразился достаточно ясно – в первую очередь мы должны нанести поражение ИГ ", — сказал госсекретарь в интервью телеканала CBS, отвечая на вопрос, является ли отстранение Асада от власти первостепенной задачей США в Сирии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о химической атаке в Сирии изменили его взгляды на Сирию и режим Башара Асада. Он отметил, что, учитывая аналогичные атаки с использованием газа в прошлом, она вывела конфликт "на совершенно новый уровень".
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Война в Сирии В мире США Сирия
Исламское государство
Башар Асад Рекс Тиллерсон Дональд Трамп
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