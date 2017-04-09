Тиллерсон назвал первостепенную задачу США в Сирии

"Наша первостепенная задача по Сирии на самом деле не изменилась. Я думаю, президент выразился достаточно ясно – в первую очередь мы должны нанести поражение ИГ ", — сказал госсекретарь в интервью телеканала CBS, отвечая на вопрос, является ли отстранение Асада от власти первостепенной задачей США в Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о химической атаке в Сирии изменили его взгляды на Сирию и режим Башара Асада. Он отметил, что, учитывая аналогичные атаки с использованием газа в прошлом, она вывела конфликт "на совершенно новый уровень".