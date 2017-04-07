В конгресс США внесли резолюцию против Асада и действий России

Резолюцию в конгресс направил сенатор от Демократической партии Бен Кардин . В тексте документа также осуждается позиция Москвы за неоднократные блокировки решений Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) по Сирии. Вашингтон также проведет расследование информации о причастности России к химической атаке в арабской республике. Ряд анонимных высокопоставленных американских чиновников заявил, что Кремль не смог оказать достаточного давления на Асада, что привело к использованию химического оружия. Кроме того, сообщается, что 4 апреля над местом инцидента пролетел беспилотный летательный аппарат, принадлежность которого только предстоит установить. По версии чиновников, сирийская сторона, пытавшаяся скрыть следы химической атаки, уничтожила больницу, где были размещены пострадавшие местные жители.

4 апреля сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб подвергся химической атаке. В результате инцидента погибли 86 человека, в том числе и 30 детей. Американские власти возлагают ответственность за атаку на правительственные войска. Дамаск отвергает все обвинения в применении запрещенного вооружения. 7 апреля США в ответ на химическую атаку нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. В результате американских ударов погибли семь человек: пятеро военнослужащих и двое мирных жителей, еще семь человек получили тяжелые ранения. Аэродром был выведен из строя.