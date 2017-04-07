Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему химатаки

Карикатура изображает президента Сирии Башара Асада с зажатым прищепкой носом на фоне черепов. «Химическая атака в Сирии. ООН обвиняет Асада. Вот они, последствия бомбардировки», - гласит подпись к рисунку.

Четвертого апреля Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что в населенном пункте Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб произошла химатака. По информации правозащитников, жертвами атаки стали как минимум 58 человек, в том числе 11 детей. Страны Запада возложили ответственность за атаку на власти Сирии, Россия призвала тщательно расследовать инцидент. По мнению Москвы, виновниками химатаки являются террористические группировки.

Charlie Hebdo известен своими карикатурами на резонансные мировые события. В журнале часто появлялись сатирические изображения пророка Мухаммеда, а в прошлом году он опубликовал карикатурное изображение фотографии сирийского мальчика Айлана Курди, утонувшего, когда лодка с сирийскими беженцами перевернулась у берегов Турции. Также журнал выпускал карикатуры на тему катастрофы российского самолета А321 в Египте и убийства ребенка няней в Москве.