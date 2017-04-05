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Трамп изменил отношению к Асаду после химатаки в Сирии
Фото: Bryan Woolston
Дональд Трамп заявил, что химическая атака в Сирии изменила его отношение к режиму президента арабской республики Башара Асада. Слова американского президента передает The New York Times.
«Эта вчерашняя атака на детей сильно повлияла на меня. Это было ужасно. И не может быть чего-то хуже... И мое отношение к Сирии и Асаду серьезно изменилось», — заявил Трамп.
Трамп добавил, что «убийство невинных детей, маленьких младенцев с помощью ядовитого газа переходит все границы». Глава США отметил, что подобные вещи «неприемлемы для него».
31 марта пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Вашингтону следует смириться с тем, что политическое будущее президента Сирии Башара Асада зависит от воли граждан арабской республики.
4 апреля город Хан-Шейхун в провинции Идлиб подвергся химической атаке. В результате инцидента погибли 58 человек, в том числе и 11 детей. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Москву и Тегеран оказать давление на Асада. Американские власти сообщили, что будут расценивать инцидент как военное преступление, если факт применения отравляющих веществ подтвердится. После того, как появились сообщения о химической атаке, Трамп заявил, что трагедия произошла из-за «слабости и нерешительности администрации Барака Обамы».
В 2013 году Организации объединенных наций (ООН) сообщила о применении сирийскими правительственными войсками химического оружия. США начали готовить военную операцию против Сирии, от которой впоследствии отказались. Химическое оружие сирийских властей было передано под международный контроль.
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