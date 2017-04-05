Трамп изменил отношению к Асаду после химатаки в Сирии

«Эта вчерашняя атака на детей сильно повлияла на меня. Это было ужасно. И не может быть чего-то хуже... И мое отношение к Сирии и Асаду серьезно изменилось», — заявил Трамп.

Трамп добавил, что «убийство невинных детей, маленьких младенцев с помощью ядовитого газа переходит все границы». Глава США отметил, что подобные вещи «неприемлемы для него».

4 апреля город Хан-Шейхун в провинции Идлиб подвергся химической атаке. В результате инцидента погибли 58 человек, в том числе и 11 детей. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Москву и Тегеран оказать давление на Асада. Американские власти сообщили, что будут расценивать инцидент как военное преступление, если факт применения отравляющих веществ подтвердится. После того, как появились сообщения о химической атаке, Трамп заявил, что трагедия произошла из-за «слабости и нерешительности администрации Барака Обамы».