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Трамп заявил об ответственности правительства Асада за химатаку в Сирии
Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химическую атаку в провинции Идлиб на президента Сирии Башара Асада, сообщает Associated Press.
Также он отметил, что действия властей Сирии являются следствием «слабости и нерешительности» предыдущей администрации Белого дома во главе с Бараком Обамой.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя химатаки, призвал Россию и Иран оказать давление на Башара Асада.
Ранее власти Сирии обвинили боевиков в применении химоружия в Идлибе.
Также стало известно, что Совет Безопасности ООН проведёт заседание в среду, 5 апреля, в связи с предполагаемой химической атакой в сирийской провинции Идлиб. Позднее сообщалось, что США будут расценивать события в сирийской провинции Идлиб как военное преступление, если подтвердится факт применения там химического оружия.
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