Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Трамп заявил об ответственности правительства Асада за химатаку в Сирии
Дональд Трамп обвинил режим президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия. Американский президент подчеркнул, что трагический инцидент стал возможен из-за «слабости и нерешительности» администрации бывшего главы США Барака Обамы. Об этом сообщает агентство Associated Press.
4 апреля на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб с воздуха сбросили бомбы, начиненные зарином или хлором. В результате атаки погибли 58 человек, в том числе и 11 детей. По факту применения запрещенного оружия Совет безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) проведет специальное заседание. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Москву и Тегеран оказать давление на Асада. Американские власти также сообщили, что будут расценивать инцидент как военное преступление, если факт применения отравляющих веществ подтвердится.
Оставить комментарий