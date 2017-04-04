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Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным операцию по освобождению Ракки
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным вопросы проведения операции в Ракке. Об этом он сказал в эфире телеканала NTV.
"Тема Ракки все еще обсуждается на уровне начальников Генштабов наших стран (Турции, РФ и США - прим. корр. ТАСС). Но по-прежнему окончательное решение так и не принято. Сегодня я говорил с господином Путиным по этим вопросам", - сказал Эрдоган. В ходе разговора турецкий лидер также принес соболезнования в связи с терактом в метрополитене Санкт-Петербурга.
В продолжение темы освобождения Ракки Эрдоган в очередной раз указал, что Турция "не станет участвовать, если к ней привлекут партию "Демократический союз" и "Силы народной самообороны" (ДС, СНС, сирийские курды, которых Турция считает террористами - прим. корр. ТАСС)". "У Турции нет дел с террористами, и мы не хотим, чтобы они были у США. Нам что, не хватает своих сил, чтобы выбить оттуда "Исламское государство" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ), разве нам нужны ДС и СНС?" - сказал он.
Относительно планов продолжения операции "Щит Евфрата", которую Турция проводила с "Сирийской свободной армией", Эрдоган заявил, что "будет второй и третий этапы". "И при этом планы касаются не только Сирии - есть и иракская составляющая. В Талль-Афаре, Синджаре, Мосуле есть наши соплеменники, там у нас сейчас база, а около Мосула действуют около 700 наших спецназовцев", - сказал он.
По сообщению пресс-службы Кремля, лидеры России и Турции "касались вопросов сирийского урегулирования, однако деталей разговора в администрации президента РФ не привели".
Исламское государство Администрация Президента РФ Пресс-служба Администрации Президента РФ Свободная сирийская армия Еще 2 тега
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