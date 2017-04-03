Отряд турецких боевых кораблей неофициально зашел в Новороссийск

Отряд боевых кораблей Турции зашел с неофициальным визитом в Новороссийск, сообщил в понедельник журналистам представитель ЧФ РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв

"Сегодня в город-герой Новороссийск с неофициальным визитом прибыл отряд боевых кораблей военно-морских сил Турции в составе фрегата "Барбарос" и корвета "Бююкада" под флагом командующего ВМФ Турции адмирала Вейсела Коселе. Корабли зашли в российский порт после участия в ежегодных военно-морских учениях ВМС Турции "Морская звезда", — сказал он.

"Кораблём-хозяином" визита выступает фрегат ЧФ "Адмирал Григорович", который с 28 февраля выполняет задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море.

Сегодня турецкие моряки нанесут визит командующему Черноморским флотом и главе городской администрации Новороссийска. После официальных мероприятий пройдут соревнования по мини-футболу между сборными командами кораблей турецких ВМС и Новороссийской базы.

По словам Трухачёва, "турецкие боевые корабли будут открыты для посещения жителями и гостями города". Планируется, что визит фрегата "Барбарос" и корвета "Бююкада" продлится до 5 апреля.