ВВС Турции получат новые ракеты с лазерным наведением

АНКАРА, 2 апр — РИА Новости. Турецкие инженеры разработали для Вооруженных сил страны ракету L-UMTAS с системой лазерного наведения в рамках проекта по противотанковым ракетам дальнего радиуса действия, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что такими ракетами вскоре вооружат ударные вертолеты турецкого производства ATAK.

Проект реализован инженерами турецкой компании Roketsan, испытания новой ракеты прошли успешно. "Благодаря новым ракетам выросла мощь ВВС Турции", – цитирует агентство министра обороны Турции Фикри Ышыка.

Ракета L-UMTAS типа "воздух-земля" или "земля-земля" может быть использована для уничтожения бронетехники в радиусе 8 километров. Благодаря системе лазерного наведения новую ракету можно использовать в ночное время суток.