Турция готова предоставить россиянам въезд в страну по внутренним паспортам

Анкара готова обсуждать с Москвой порядок пересечения границы Турции российскими гражданами без загранпаспортов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями русской общины Антальи.

По его словам, стороны еще два года назад, то есть до инцидента со сбитым российским самолетом, достигли значительного прогресса в этом вопросе. "Поскольку двусторонние отношения вновь нормализовались, мы можем завершить обсуждения. Власти Турции уже устанавливают устройства для идентификации личности в аэропортах. Мы намерены возобновить переговоры", — цитирует турецкого министра агентство Anadolu.

Чавушоглу отметил, что продолжается нормализация отношений России и Турции, и между президентами двух стран установились дружеские отношения. "Дружественные отношения между двумя странами вносят свой вклад в решение региональных проблем, в частности обеспечение перемирия в Сирии. Стороны также работают над вопросами, касающимися доставки гуманитарной помощи гражданским лицам в этой стране", — сказал министр.

По его словам, в этой связи Анкара намерена укрепить сотрудничество с Москвой для урегулирования региональных проблем. Чавушоглу также сообщил, что в деле нормализации и улучшений отношений между двумя странами важную роль сыграл тот факт, что обе стороны выполняют данные обещания и действуют в соответствии с подписанными соглашениями.