Де Мистура направил РФ письмо с призывом принять меры по перемирию в Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура направил России, Турции и Ирану письма с призывом принять срочные меры для поддержания режима перемирия в Сирии.

"Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выражает глубокую озабоченность текущей эскалацией боевых действий в Дамаске, Хаме и в целом в Сирии. Он отмечает, что рост насилия в эти дни подрывает режим перемирия, который обсуждался в ходе встреч в Астане, со значительными негативными последствиями для безопасности сирийских граждан, гуманитарного доступа и продвижения политических процессов", — говорится в заявлении де Мистуры, распространенном его офисом.

"В этом контексте он направил письмо министерствам иностранных дел Ирана, России и Турции как трем гарантам перемирия в Сирии, вступившего в силу 30 декабря 2016 года. Он призвал их принять срочные усилия для того, чтобы поддержать режим перемирия", — отмечается в документе.

Он также выступил с подобным обращением к РФ и США как сопредседателям Международной группы поддержки Сирии. По словам де Мистуры, совместные усилия Ирана, России и Турции необходимы для создания условия для продвижения политического прогресса.