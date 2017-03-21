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Кадыров собрался в Сирию
Рамзан Кадыров намерен приехать в Сирию. О планах главы Чечни рассказал депутат Государственной думы от республики Адам Делимханов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
В настоящее время Делимханов находится в составе российской делегации в Алеппо, прибывшей с гуманитарной миссией. Делегацию возглавляет вице-спикер Владимир Васильев. Депутаты уже провели встречи с властями региона, местными жителями и прогулялись по улицам восточной части Алеппо.
Губернатор города Хусейн Дьяб выразил благодарность российскому руководству за поддержку сирийского народа в борьбе с террористами.
Восточная часть Алеппо была практически полностью разрушена в ходе боевых действий. В этой части города до сих пор нет электричества и до недавнего времени не было воды.
Алеппо был освобожден в результате наступления сирийской армии, проходившего при поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ). Атака на позиции террористов началась 15 ноября 2016 года. 22 декабря 2016 года город был полностью освобожден от боевиков.
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