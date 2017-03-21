Главное сейчас
Главные события у вас в почте
СМИ: Россия остановила турецкое наступление на курдов в Сирии
Власти России намерены показать ключевую роль Москвы в решении сирийского конфликта - таким образом французские журналисты объяснили появление российских войск в городе Африн. Материал публикуется в газете Le Monde.
Появление российского контингента в Африне означает для Турции конец операции «Щит Евфрата». Сирийские войска на юге, а российские – на западе блокируют все возможные направления, по которым могло бы развиваться наступление. Российские войска расположились в буферной зоне, разделяющей турецкие войска от Отрядов народной самообороны курдов (YPG). Уничтожение этих формирований было одной из целей Анкары.
Операция «Щит Еврафата» началась 24 августа 2016 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал двумя главными целями операции борьбу с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» и уничтожение курдских формирований, связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. В министерстве иностранных дел арабской республики действия Анкары назвали нарушением суверенитета Сирии.
Оставить комментарий
Последние новости
-
ИА Regnum
-
RT на русском
-
Деловая газета "Взгляд"