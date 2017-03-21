СМИ: Россия остановила турецкое наступление на курдов в Сирии

Власти России намерены показать ключевую роль Москвы в решении сирийского конфликта - таким образом французские журналисты объяснили появление российских войск в городе Африн. Материал публикуется в газете Le Monde

Появление российского контингента в Африне означает для Турции конец операции «Щит Евфрата». Сирийские войска на юге, а российские – на западе блокируют все возможные направления, по которым могло бы развиваться наступление. Российские войска расположились в буферной зоне, разделяющей турецкие войска от Отрядов народной самообороны курдов (YPG). Уничтожение этих формирований было одной из целей Анкары.