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Представитель Киева заявил о "шоке" членов ПАСЕ от поездки ее главы к Асаду
Председатель постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев заявил, что делегации других стран шокированы визитом главы ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию.Об этом он написал в своем фейсбуке.
"Весь день после прилета на заседание комитета ПАСЕ в Париже общаюсь с коллегами из других делегаций по поводу визита президента ПАСЕ к Башару Асаду по приглашению российских депутатов. Сказать, что коллеги удивлены - ничего не сказать. Они в шоке!" - написал он.
По словам Арьева, тем членам ПАСЕ, кто ездил в Сирию, "придется уже после возвращения отвечать на кучу неприятных вопросов".
"Визиты к диктаторам подрывают суть существования Совета Европы, как места, основанного для поддержки демократии и прав человека, а не политиков, которые в крови с ног до головы", - добавил глава украинской делегации.
Ранее сообщалось, что в Сирию прибыли депутаты Госдумы вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и ее председателем Педро Аграмунтом. Делегацию принял президент Сирии Башар Асад.
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