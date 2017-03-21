Представитель Киева заявил о «шоке» членов ПАСЕ от поездки ее главы к Асаду

"Весь день после прилета на заседание комитета ПАСЕ в Париже общаюсь с коллегами из других делегаций по поводу визита президента ПАСЕ к Башару Асаду по приглашению российских депутатов. Сказать, что коллеги удивлены - ничего не сказать. Они в шоке!" - написал он.

По словам Арьева, тем членам ПАСЕ, кто ездил в Сирию, "придется уже после возвращения отвечать на кучу неприятных вопросов".

"Визиты к диктаторам подрывают суть существования Совета Европы, как места, основанного для поддержки демократии и прав человека, а не политиков, которые в крови с ног до головы", - добавил глава украинской делегации.