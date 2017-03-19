Среди ликвидированных в Мосуле террористов ИГ оказался выходец из России

В Мосуле ликвидирован главарь террористов - выходец из России, сообщает IraqiNews.com со ссылкой на иракскую службу военной разведки. Он и еще пятеро иностранных главарей "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) были убиты после авианалета союзной авиации на западный Мосул.

В заявлении службы разведки говорится, что среди ликвидированных главарей оказался россиянин Абдул-Карим (Абу Шамир) аль-Руси. Он командовал одним из батальонов террористов.

Остальные главари - француз сирийского происхождения, два марокканца, турок и британский поданный с алжирскими корнями.

Иракская армия при поддержке курдских ополченцев и западной коалиции пытается освободить Мосул от террористов. Восточные районы города уже взяты, сейчас идут сражения за западные кварталы на западе Мосула.