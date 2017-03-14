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ТАСС

При жесткой посадке воздушных шаров в Каппадокии пострадали 40 человек

Десятки туристов пострадали в Турции при падении воздушных шаров
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Около 40 человек пострадали во вторник в результате жесткой посадки воздушных шаров в турецком туристическом регионе Каппадокия. Об этом сообщает агентство Dogan.
По его данным, жесткую посадку совершили три шара, которые используются для организации туристических экскурсий. Авария произошла из-за резкого изменения погодных условий.
В корзинах находились туристы из Европы и Китая. Около 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Еще девять туристов госпитализированы с переломами.
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