Саудовская Аравия выдворит пять миллионов человек

Саудовская Аравия разрабатывает программу по депортации около 20% населения страны, а именно пяти миллионов мигрантов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Al Hayat.

По инициативе одного из депутатов, доктора Садка Фаделя, решение обсуждается в Консультативной ассамблее страны. Власти королевства обеспокоены, что мигранты будут требовать саудовского подданства.

Ранее власти государства уже выдворяли нелегалов: в 2012-2015 годах из Саудовской Аравии депортировали 243 тысячи пакистанцев, некоторых по обвинению в исламском терроризме.

Государство в том числе пытается преодолеть безработицу, поскольку большая конкуренция со стороны низкооплачиваемых мигрантов. Таким образом, депортация рассматривается в Ар-Рияде как часть программы по оздоровлению страны.