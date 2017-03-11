Премьер Нидерландов ответил Эрдогану на обвинение в фашизме

«Они ничего не знают ни о политике, ни о международной дипломатии. Это пережитки нацизма, а они — фашисты», — заявил Эрдоган.

«Я понимаю, они разозлились, но это, безусловно, выходит за рамки», — прокомментировал выпад Турции Рютте, сочтя слова Эрдогана «безумными».

Ранее МИД Нидерландов заявил, что визит турецкого министра иностранных дел может угрожать общественному порядку и безопасности страны. Это заявление было сделано через несколько часов после того, как Чавушоглу пообещал, что Турция введет жесткие санкции против Нидерландов, если они отменят запланированную встречу.

Министр иностранных дел собирался выступить на митинге в Роттердаме с обращением к турецкой общине с призывом о внесении поправок в турецкую конституцию, предполагающих смену парламентской формы правления на президентскую.