В Турции отказались принимать паромы из Крыма

В Турции не принимают паромы из Крыма. Турецким кораблям, прибывшим из Севастополя не дают пришвартоваться в порту Зонгулдак. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщают «Примечания» со ссылкой на газету Hürriyet.

В интервью турецкому изданию директор логистической компании Selin Global Арзыгюль Каймакчи объяснил эту ситуацию, тем, что суда прибыли из Крыма. «В последнее время, когда наши корабли прибывают из Севастополя, они так и не пришвартовываются в порте Зонгулдак. Это очень большая проблема, так как весь груз мы обязаны возвращать обратно экспортерам», — пожаловался Каймакчи.

Как подтвердил «Примечаниям» директор оператора паромного сообщения — компании «Крымское морское агентств» Станислав Гвоздилов не принимаются именно корабли, вышедшие из портов полуострова. «Получается, что причина в том, что Турция не признает российский Крым. По логике выходит так. Российские корабли из других регионов принимаются, из Новороссийска, например, а из Крыма — нет», — рассказал Гвоздилов.

В сентябре 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддержит притязания Киева на Крым. В частности, турецкий лидер заверил своего украинского коллегу Петра Порошенко в том, что восстановление диалога с Москвой не изменит позицию турецких властей «о непризнании аннексии Крыма и осуждении нарушения прав крымских татар».

Морская торговля между Крымом и Турцией была приостановлена в 2015 году после того, как турецкие ВВС сбили над Сирией российский бомбардировщик. В 2016-м после нормализации отношения между странами сообщение было восстановлено, в октябре того же года паром вновь доставил привез из Турции груз для полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года, после того как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме поддержали такое решение. Киев и ряд стран Запада отказались признать результаты голосования.