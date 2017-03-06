Меркель жестко ответила Эрдогану

"Такие неуместные заявления, собственно говоря, всерьез нельзя комментировать. Их вообще ничем нельзя оправдать, в том числе, агитацией за референдум по введению президентской системы в Турции", - сказала Меркель во время выступления на юбилее гуманитарной организации Wellcome gGmbH, занимающейся адаптацией беженцев.

Канцлер Германии напомнила турецкому президенту, что выступления иностранных, и в том числе турецких политиков в ее стране возможны только, если они не противоречат немецкому законодательству. При этом она заметила, что между Берлином и Анкарой существуют глубинные разногласия в оценке рамок свободы прессы, что проявилось, в том числе, и в деле корреспондента немецкой газеты Welt Дениза Юджеля, арестованного в Турции. Заявления же Эрдогана, по мнению Меркель, "дисквалифицируют сами себя", и "преуменьшают тяжесть преступлений, совершенных национал-социалистами".

Вскоре после этого выступления Меркель власти Гамбурга отменили запланированное мероприятие с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу "в связи с невозможностью обеспечить меры пожарной безопасности".

Напомним, ранее в Германии уже были запрещены два выступления турецких политиков, которые должны были агитировать проживающих в Германии граждан Турции проголосовать за предложенные Эрдоганом поправки в конституцию страны. В ответ президент Турции сравнил подобные запреты с политикой нацистов.