СМИ: в Турции арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова

Гражданка России, которая предположительно была связана с Мевлютом Алтынташем, убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова , арестована в Анкаре, сообщила в понедельник газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Согласно сообщению, арестованную россиянку зовут Екатерина, ей 33 года, следствие подозревает, что она поддерживала телефонные контакты с Алтынташем до конца ноября, а также общалась с ним через мессенджер WhatsApp.

В публикации также утверждается, что россиянка причастна к организации интимных услуг в пятизвёздочных отелях в Анкаре.

Посольство РФ в Анкаре не смогло предоставить РИА Новости оперативный комментарий в связи с арестом россиянки.