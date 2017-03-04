Военные обнаружили под Мосулом дворец царя, приказавшего построить Вавилонскую башню

Отряды иракской армии и курдские военизированных формирований "пешмерга" обнаружили под развалинами древнего города Нимруд, разрушенного боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), храм ассирийского царя Асархаддона.

Руины древней столицы ассирийского царства, находившейся близ современного Мосула, были уничтожены боевиками с помощью тяжелой техники еще в 2015 году. При отступлении из оккупированной восточной части Мосула в начале 2017 года исламисты подорвали святилище библейского пророка Ионы, которое использовали как укрепленный пункт. При проверке подземных коммуникаций террористов иракские военные обнаружили стены дворца ассирийского царя Асархаддона, правившего Древней Ассирией приблизительно с 680 по 669 гг. до нашей эры, сообщил журналистам представитель курдов, участвовавших в операции в Восточном Мосуле.

Местность взята под особый контроль до приезда из Багдада спецкомиссии для детального изучения объекта.

До восшествия на ассирийский престол Асархаддон был наместником Вавилона. В первые годы своего царствования он распорядился восстановить город и возвести в нем башню 90 метров высотой. В более поздних преданиях она упоминалась как Вавилонская башня и дошла до наших дней по древним легендам под тем же названием.