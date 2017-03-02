В ООН не обрадовались освобождению Пальмиры

«Мы только что видели сообщения (об освобождении Пальмиры – Рамблер/новости), я попросил своих коллег предоставить последнюю информацию о гуманитарной ситуации. Тот факт, что мирные жители не могут покинуть районы боевых действий в Сирии, продолжает вызывать у нас очень серьезную обеспокоенность, особенно в свете того, что у нас нет к ним широкого доступа», - заявил Дюжаррик.

1 марта сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ) освободила Пальмиру от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»

Террористы захватили Пальмиру в мае 2015 года. Город был освобожден в марте 2016 года сирийской армией при поддержке российской авиации. Однако 11 декабря 2016 года контроль над Пальмирой снова перешел в руки экстремистов. За время оккупации города боевики уничтожили уникальные памятники архитектуры: Триумфальную арку с колоннадой, храм Баалшамина, святилище верховному семитскому божеству Бэлу. Также были разграблены национальный музей и пальмирский некрополь. Террористы взорвали архитектурный комплекс тетрапилон и фасад древнеримского театра II веке н.э.