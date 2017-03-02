ИГ использует технику «в стиле Безумного Макса»

Командующий силами обороны Австралии Марк Бинскин заявил, что боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) стали активно использовать на Ближнем Востоке заминированные машины «в стиле «Безумного Макса». Об этом сообщает Defense News.

«Это нагруженные взрывчаткой машины «в стиле Безумного Макса» обшиты сталью, они имеют небольшие смотровые щели для водителя», - рассказал Бинскин. По его словам, эти высокозащищенные машины в основном используются смертниками.

Также военный заявил, что террористы широко применяют в Мосуле небольшие беспилотники, оснащенные гранатами и взрывными устройствами. По мнению Бинскина, боевики ИГ сейчас имеют хорошие боевые возможности и «способны создать много проблем во время сражений в городах».

Австралия с 2014 года входит в международную коалицию во главе с США, которая борется с ИГ на Ближнем Востоке.

Герои австралийских фильмов про Безумного Макса живут в недалеком будущем и ездят на бронированных машинах в стиле дизельпанка.