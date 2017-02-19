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Турция признала разногласия с Россией по Крыму и Асаду
Потепление в российско-турецких отношениях не означает, что у Москвы и Анкары нет расхождений по принципиальным вопросам. Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает «Европейская правда».
Он отметил, что Россия — торговый партнер Турции, у стран много совместных проектов, однако это не значит, что Анкара во всем согласна с Москвой.
«Еще до инцидента (со сбитым российским Су-24 в 2015 году - Рамблер/новости) у нас были проблемы, связанные с Крымом. Мы не приняли аннексию Крыма. У нас разные позиции относительно режима Асада, и эти разногласия сохраняются», — отметил Чавушоглу.
Он также упрекнул европейских партнеров в непоследовательности их подхода к российско-турецким отношениям.
«После инцидента многие страны НАТО и ЕС советовали нам нормализовать отношения с Россией. Мы нормализовали, и после этого меня начали спрашивать, зачем мы это сделали», — посетовал глава турецкого МИД.
Ранее Чавушоглу отмечал, что, несмотря на разные подходы ко многим вопросам, Россия и Турция могут договориться, в частности, по вопросам урегулирования в Сирии.
«Мы с Россией сели за стол переговоров и обговорили, что мы можем сделать для сирийцев. Наши соглашения сработали, был обеспечен и продлен режим прекращения огня», - цитирует слова Чавушоглу ТАСС.
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