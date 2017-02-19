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Иран намерен создать стратегический союз с Россией на Ближнем Востоке
Председатель меджлиса Ирана Али Лариджани заявил о намерении страны создать в регионе стратегический союз с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Mayadeen.
Он также добавил, что между странами нет противоречий.
"У нас схожий подход к ситуации в Сирии в настоящем и будущем", - сказал он.
Лариджани добавил, что страны достигли соглашения по Сирии, а также взаимодействуют по вопросам борьбы с терроризмом. По его словам, Иран и Россия "двигаются к стратегическому союзу в регионе".
Ранее США назвали Россию, Турцию и Иран главными факторами влияния при урегулировании в Сирии.
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