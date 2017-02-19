Турция предложила США разместить войска в Сирии

Он отметил, что совместная операция ВС Турции и « Сирийской свободной армии » «Щит Евфрата» свидетельствует об эффективности «сотрудничества местных формирований с войсками спецназначения Турции, которые оказывают сирийским силам серьезную поддержку на земле».

Глава МИД Турции отметил, что сейчас необходимо обеспечить полное прекращение огня в Сирии совместными усилиями России, Ирана и других стран региона.

«Сейчас нашей главной задачей является прекращение огня в Сирии. С Россией, Ираном, другими странами мы добились результатов на этом направлении, и нам надо вместе работать для урегулирования кризиса», - сказал он.

Вместе с тем, Чавушоглу отметил, что, несмотря на разные подходы ко многим вопросам, страны могут договориться, как это сделали Турция и Россия, хотя у них неодинаковые позиции, и к президенту САР Башару Асаду в Анкаре и Москве относятся по-разному. «Мы же с Россией сели за стол переговоров и обговорили, что мы можем сделать для сирийцев. Наши соглашения сработали, был обеспечен и продлен режим прекращения огня», - сказал министр.

Он также отметил эффективность переговоров по Сирии в Астане. «Проведенные в Астане переговоры были важны как мера укрепления доверия между сторонами конфликта. Но теперь нам необходимо возобновить диалог на "женевской платформе"», - сказал он. Межсирийские переговоры в Женеве намечены на 23 февраля.