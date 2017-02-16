СМИ узнали о планах Пентагона направить военную группировку в Сирию

Минобороны США рассматривает возможность размещения в Сирии наземных войск для борьбы с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

"Не исключено, что зрители увидят, как сухопутные вооруженные силы США высаживаются в северной Сирии на некоторое время, чтобы ускорить процесс борьбы с ДАИШ", - заявил один из представителей Пентагона в интервью американскому телеканалу CNN.

При этом он уточнил, что решение будет принимать президент США Дональд Трамп, который пока что дал распоряжение американскому военному ведомству подготовить до конца февраля предложения по борьбе с ДАИШ. Согласно предварительной информации, возможен вариант, что войска вначале будут размещены в Кувейте, и уже оттуда их станут перебрасывать на территорию Сирии.

При этом военные отмечают, что присутствие полномасштабного военного контингента в Сирии потребует усиления мер безопасности. До сих пор на сирийской территории работали лишь небольшие группы американского спецназа и военные специалисты.

Как отметил министр обороны США генерал Джеймс Матисс, "операции в Сирии и Ираке, возможно, ускорятся по сравнению со временем правления администрации Барака Обамы".

Кроме того, Пентагон обсуждает планы расширения сотрудничества с Россией в плане борьбы с террористами. Также стоит вопрос и размещения американских войск в Ираке с целью борьбы с ДАИШ. В настоящий момент лимит численности американских военнослужащих в Ираке установлен Вашингтоном в 5 155 человек.

Еще одно возможное направление работы американских военных в Сирии - снабжение оружием курдского ополчения, хотя последнее может вызвать сильные возражения со стороны Турции.