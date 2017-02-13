СМИ: Меркель отказалась от саммита с Нетаньяху из-за закона о легализации форпостов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла решение отменить ежегодный израильско-германский саммит, запланированный в Иерусалиме на 10-11 мая, из-за одобрения Кнессетом (парламентом Израиля) закона о легализации поселенческих форпостов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

Как подчеркивает издание, в качестве "официальной причины" отмены майской встречи Меркель с израильским премьером Биньямином Нетаньяху были названы предстоящие выборы в Германии в сентябре. Однако, указывает издание со ссылкой на неназванные источники в Германии и Израиле, у отмены визита "есть еще одна причина - недовольство канцлера в связи с принятым на прошлой неделе Кнессетом законом, позволяющим экспроприировать частные палестинские земли".

Как добавил источник, в ответ на принятие этого закона немецкое правительство приступило к осуществлению ряда шагов как в публичной сфере, так и по дипломатическим каналам, с тем, чтобы выразить свое разочарование в связи с утверждением документа. Один из этих шагов как раз "связан с саммитом Меркель - Нетаньяху", отмечает издание. Такие встречи с участием всех ключевых министров и руководителей правительств двух стран практически ежегодно поочередно проводились в Иерусалиме и Берлине с конца прошлого десятилетия. Они сопровождались двусторонними встречами министров и завершались совместным заседанием двух кабинетов.

Кнессет (парламент Израиля) утвердил 6 февраля во втором и третьем - окончательном - чтениях закон о легализации незаконных еврейских поселений и форпостов на Западном берегу реки Иордан. Документ прописывает процедуру легализации поселенческих форпостов и отдельных зданий, построенных на частных палестинских землях и считавшихся ранее незаконными самими властями Израиля. Закон также закрепляет отмену сноса незаконных построек поселенцев и переоформление самостроя в долгосрочную аренду с выплатой компенсаций палестинским собственникам земли.