Atlantic Council обвинил Россию в бомбардировках больниц в Сирии

Американский аналитический центр Atlantic Council обвинил официальный Дамаск и РФ в бомбардировках больниц на сирийской территории.

В докладе этой организации, опубликованном в понедельник, также утверждается, что министерство обороны России , кроме прочего, предоставляло неверную информацию в ответ на упреки в проведении неизбирательных авиаударов.

Подобные обвинения в адрес РФ после начала операции российских ВКС в Сирии появляются регулярно. При этом никто еще ни разу не предоставил достоверные свидетельства и не подкрепил доказательствами заявления о том, что Россия якобы наносит удары не по боевикам "Исламского государства" "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ), а по умеренной оппозиции и гражданским объектам.

Российская сторона эти сообщения неоднократно опровергала, заявляя, что цели ее военной авиации в Сирии — исключительно террористические группировки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , в частности, отмечала, что обвинения в адрес российских военных в том, что их действия в Сирии приводят к гибели мирного населения, голословны и не подтверждены доказательствами, российской стороне ни разу не предоставили каких-либо снимков или цифр. Представители министерства обороны, в свою очередь, подчеркивали, что при выборе целей авиаударов в Сирии тщательно проверяется поступающая разведывательная информация и только после этого принимается решение об авиационной атаке.

Google, Центр Atlantic Council был основан в 1961 году с целью продвижения сотрудничества Северной Америки с Европой после окончания Второй мировой войны. В настоящий момент эта структура, штаб-квартира которой расположена в Вашингтоне, располагает десятью региональными центрами и функциональными программами, связанными с международной безопасностью и мировой экономикой. Среди крупнейших спонсоров Atlantic Council обозначены ОАЭ, а также Бахаа Харири — старший сын ливанского миллиардера Рафика Харири , погибшего в результате покушения. На сайте центра говорится, что его также финансируют госдепартамент США , министерства обороны Норвегии и Финляндии, Всемирный конгресс украинцев, компании Airbus Microsoft , Thomson Reuters, Фонд братьев Рокфеллеров.

"Неразборчивые удары"

В докладе Atlantic Council говорится, что в ходе осады Алеппо неоднократно подвергались бомбардировке больницы, жилые кварталы города. При этом, по утверждению центра, применялись кассетные бомбы, зажигательные средства и даже химическое оружие.

"В течение последних месяцев 2016 года сообщилось о десятках атак на больницы и клиники в частях Алеппо, находящихся под контролем оппозиции", — отмечается в докладе.

По данным, которые приводят его авторы, с 2011 года по июль 2016 года в Сирии произведено 400 атак против медицинских учреждений, за большинством которых якобы "стоят российские и сирийские правительственные силы".

В докладе также утверждается, что после начала операции РФ в Сирии число "неразборчивых авиаударов" увеличилось, оно также возросло в "последние месяцы 2016 года". При этом авторы документа признают, что "неразборчивые авиаудары производились в Алеппо не только с одной стороны". "Группировки вооруженной оппозиции также задействовали ракетные обстрелы по мирным жителям в западной части Алеппо, находившиеся под контролем правительства", — пишет Atlantic Council.

Американский аналитический центр также считает, что российская сторона в ответ на обвинения в неизбирательных авиаударах предоставляет неверные данные. "Неправильная интерпретация снимков с воздуха и со спутников со стороны российского Минобороны происходила часто в ходе конфликта в Сирии и ранее", — указывают автора доклада.

А источники кто?

Примечательно, что источниками, на которые опираются все эти обвинения, являются не данные, например, ООН или Красного Креста , а информация СМИ – причем именно западных или тех, кто выступает против режима сирийского президента Башара Асада , а также организаций, некоторые из которых были замечены в подтасовках фактов, постановочных материалах.

Так, авторы доклада ссылаются по большей части на репортажи западных журналистов (CNN, New York Times, BBC, AP), а также на арабскую телекомпанию "Аль-Джазира" со штаб-квартирой в Катаре, стране, которая поддерживает сирийскую оппозицию. Российские СМИ если и упоминаются, то только в контексте предоставления якобы недостоверной информации.

В подтверждение своих данных авторы также приводят свидетельства очевидцев, видеоролики, размещенные на платформе YouTube.

В основу доклада легли и данные Сирийской гражданской обороны, более известной как "Белые каски" и финансируемой, в том числе, из Лондона и Вашингтона. Организация заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках якобы спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

Кроме этого, одним из авторов доклада является представитель журналистской организации Bellingcat, которая известна собственным расследованием крушения рейса MH17, в котором вина за катастрофу возлагается на Россию. При этом тогда в основу их выводов легли, в том числе записи в социальной сети Twitter. В Москве неоднократно подвергали сомнениям методы ведения расследования этой организации.

Приводятся в документе и выдержки из докладов правозащитных организаций Human Rights Watch Amnesty International , которые регулярно обвиняют российские власти в нарушениях прав человека. В последнее время главной темой критики Amnesty International в адрес РФ стали действия российских военных в Сирии.

Удары по больницам исключены

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что обвинения со стороны Atlantic Council не выдерживают критики.

"Конечно, сообщение так называемого аналитического центра – глупость. Тем более что в 2011 году ВКС российских вообще не было в Сирии. А потом, когда появились наши ВКС, уже происходил тщательный подбор целей, то есть это сугубо индивидуальная, штучная работа. Если заметили, то, например, за последнюю неделю было нанесено 40 авиаударов. Это означает, что каждый из таких авиаударов тщательно готовился, в том числе и с помощью самых различных средств разведки", — сказал директор центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин

По его словам, цели, которые подвергаются бомбардировке в Сирии, как правило, подлежат тройной проверке. "Целеуказание проходит после того, как поработает космическая, воздушная разведка, после того, как радиоразведка подтвердит цели, и агентурная разведка и т.д. и т.п.", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что современные авиаудары не наносятся просто так, вслепую. "Высокоточное оружие, которое используется в Сирии, это не ковровое бомбометание, которое применяли американцы во Вьетнаме, когда бьют по площадям. Это очень точная система поражения. Величина кругового вероятного отклонения, как правило, несколько метров. Поэтому каждый самолетный вылет – это поражение одной, максимум, двух целей, которые заранее определены и обязательно согласованы с наземным командованием. И нанесение ударов по гражданским объектам полностью исключается… Скажем, в Алеппо вообще никакие удары в черте города не наносились по объектам даже военным, не говоря уже о гражданских", — указал он.

Эксперт добавил, что бомбардировка гражданских целей может происходить только при недостаточных разведданных, при смене координат объектов. "Это не исключает того, что такие вещи возможны, но они крайне редки. В отличие от США, которые используют очень часто, в том числе — и против гражданских целей, нанесение ударов, например, с помощью беспилотников", — отметил Подберезкин.

"В течение долгого времени американские ударные беспилотники наносили удары только по гражданским целям. Например, в Пакистане без объявления войны. И это стало большой проблемой, поэтому американские издания нередко переносят свой негативный опыт на Россию", — считает он.

"Когда речь идет о бомбардировке больниц – это чисто информационная война. Все остальное, другие объекты – это надо разбираться, брать фотографии и смотреть. Тут все очень тривиально, это элемент информационной войны", — подчеркнул он.

"Они говорить могут все что угодно. Кассетных бомб никто не видел, химическое оружие – тем более. Хотя их (американских экспертов — ред.) туда приглашали. Они не появились. Все это пустая болтовня на уровне "одна бабка сказала". Все тривиально и даже неинтересно об этом говорить. Цель понятная – очернить Сирию и Россию", — уверен эксперт.