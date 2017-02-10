Асад назвал условие присутствия американских военных в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что если США проявят такую же искренность в деле борьбы с терроризмом, как Россия, то он не против присутствия американских военных в Сирии. «Мы пригласили русских, и Россия проявила искренность в этом деле. Если американцы проявят такую же искренность, добро пожаловать», - передает его слова «Интерфакс».

Он заявил, что на таком основании они готовы принять любую страну, если она действительно хочет бороться с террористами и победить их. Асад отметил, что у России есть четкая позиция по суверенитету Сирии.

Асад также заявил, что идея американского лидера Дональда Трампа о создании зон безопасности в САР является абсолютно нереалистичной.

Ранее Дамаск выступал резко против ввода иностранных войск на территорию Сирии, подчеркивая, что разрешить это может только официальное правительство страны.